Başkan talimat verdi, büyükşehir temizledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanı içerisinde kalan metruk binaların temizlenmesi yönündeki talimatının ardından Büyükşehir ekipleri bölgeyi temizledi. Kimi zaman güvenlik açısından da risk oluşturan yapıların yıkılmasıyla kent estetiğini de bozan durum ortadan kaldırılmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarihinin en prestijli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sağlıklı, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturma noktasında önemli çalışmalar yapılıyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Sahabiye’deki metruk binaların oluşturduğu sıkıntıya da duyarsız kalmayarak, bölgenin temizlenmesi talimatı verdi. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de gerekli koordinasyonu sağlayarak yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Metruk binaların yıkımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına zabıta ve itfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Yıkım işlemlerini memnuniyetle takip eden bölge sakinleri ise kimi zaman can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan binaların yıkımını sağladığı için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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