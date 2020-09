Şaban Çopuroğlu'ndan MHP'ye hayırlı olsun ziyareti AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Biz Cumhur İttifakının Türkiye’ye örnek olan bir şehirlerinden biriyiz"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresinde yeniden başkan seçilen MHP İl Başkanı Serkan Tok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Dün coşkulu bir kalabalık ile karşı karşıyaydık. Salon almadı, içeri de dışarı da her taraf doluydu. Biz ziyadesiyle memnun olduk. Zaten öyle bir itibarınızın olduğunu biliyorduk ama bu daha çok tescillenmiş oldu. Orada bir müddette dinleme fırsatımız oldu. Orada liderlerimize yapılan övgülerin övgü olmadığını, gerçek olduğunu hem genel başkan yardımcımız ifade etti hem de buradan biz ifade ediyoruz. Oy kullanan 515 kişinin 515 oyunu alabilmek her baba yiğidin harcı değil. Ekibinizi ve sizi tebrik ediyoruz. Allah daim etsin. Biz Cumhur İttifakının Türkiye’ye örnek olan bir şehriyiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Serkan Tok da, "Sizin her zaman kişiliğiniz, saygınlığınız, naif bir karakteriniz ile gerçekten sevdiğimiz bir büyüğümüzsünüz, başkanımızsınız. Sizleri ve yönetim kurulunuzu bizde ağırlamaktan şeref duyduk. Ülkemizin girdiği süreçte son 5 yılda özellikle genel başkanımızın partimiz nezdindeki bütün talimatları beka meselesi ile örtüşür, örtüşünce de hükümetle beraber olur. O zamanki seçilmiş hükümet olan AK Parti hükümeti ile beraber bugüne kadar gelen süreç içerisinde bizler Cumhurbaşkanımızdan sıralı bütün devlet memuruna kadar genel başkanımızın bizlere öğrettiği duruş içerisinde bu işi de gönülden inanarak yapan insanlarız. Zaten gönül bu işin içinde olmazsa bu bereket olmaz. Bu zihniyet ortaya çıkmaz. Kayseri’de bizim bütün yönetici arkadaşlarımız, mahalle başkanlarına kadar Cumhur İttifakı anlayışını sahiplenmiştir, buna uygun çalışmıştır, buna uygun çalıştığı için bende ‘Cumhur İttifakı Kayseri kalesi’ sloganını ürettim. Bu bizim için slogandan ziyade bir anlayıştır, bir çalışmadır ve ruhtur" ifadelerini kullandı.

