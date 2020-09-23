Gezerken yakalanan koronavirüs temaslısı, yurda yerleştirildi



Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, temaslı olduğu için karantinada olması gereken Hasan Polatoğlu (21), Cumhuriyet Meydanı´nda dolaşırken yakalandı. Polatoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kayseri'de polis, koronavirüs kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı´nda yapılan denetimde, polis maskesini çene altında taşıyan Hasan Polatoğlu'nu fark etti. Yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında Hasan Polatoğlu'nun, koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi. 14 gün boyunca evde olması gereken Polatoğlu, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Yurt ücretinin Polatoğlu´ndan tahsil edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-09-23 11:25:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.