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Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar

DHA

Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 çocuk annesi Hasibe Y.'nin (32) hırsızlık endişesiyle yanında taşıdığı 8 bin TL'lik ziynet eşyası ile 4 bin TL'nin bulunduğu çanta, eşi Murat Y. (35) ile sebze almak için yol kenarına park ettikleri otomobilden, kimlikleri belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. 2 şüphelinin kaçma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hasibe Y., 13 yıllık eşi Murat Y. ile aile ziyaretine giderken, evde bulunan 8 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile 4 bin TL'yi hırsızlık olayına karşı çantasına koydu. Çift, ziyaretin ardından özel otomobilleriyle geri dönmek için yola çıktı. Yol kenarındaki seyyar satıcıdan sebze almaya karar veren çift, otomobillerini park edip, araçtan indi. Bu sırada kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, otomobilin yanında durup, kadının çantasını aldı. Kaçmak isteyen ikiliye, Murat Y., müdahale etti. Ancak ikili, çantayı almaya çalışan Murat Y.'yi bıçak çekerek, tehdit etti. Ardından da motosiklet ile kaçtı. 
Kapkaççıların kaçma anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çifti, ifadelerine başvurmak üzere Yenişehir Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, 2 kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı.
'İLK DEFA BAŞIMIZA BÖYLE BİR OLAY GELİYOR'
Murat Y., "Sebze almak için yol kenarında durduk. Biz araçtan indikten sonra motosikletli iki kişi aracın yanına yanaştı. Arabanın kapısını açtıkları sırada, sebze satan kişi, 'kapıyı açtılar' dedi. Koştum, çantayı götürüyorlardı. Motosiklete bindikleri sıra üzerlerine atladım. Yere düştük. Çantayı alan kişi ara sokağa kaçtı. Diğer kapkaççı da bıçak çıkararak üzerime yürüdü. Bir süre sonra o da kaçtı. İlk defa başımıza böyle bir olay geliyor. Normalde burada kimse kapısını bile kilitlemez ama böyle bir olay yaşandı. Polisimize güveniyorum. Çanta içinde eşimin ziynet eşyaları vardı" diye konuştu.
'ÇOK KORKTUM'
2 çocuk annesi Hasibe Y. de "İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Kayseri'de kapkaç olayı hiç olmazdı. Sebze aldığımız sırada iki kişi arabamıza yaklaşıyor ve çantamı alıyor. Eşim üzerlerine atladı ama kapkaççılar bıçak çekti. 'İmdat' diye bağırdım, çevrede çok kimse yoktu. Çok korktum. Bana veya eşime bir şey olsaydı, ne yapardık? İnşallah yakalanırlar ve cezalarını bulurlar" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2020-09-29 12:34:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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