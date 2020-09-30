Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri’yi çektikleri kliplerle tanıtıyor Solist Nuri Savruk: “Her bir eserimizde artan trend talebi ile karşılaştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri’yi çektikleri kliplerle tanıtıyor Solist Nuri Savruk: “Her bir eserimizde artan trend talebi ile karşılaştık”

İHA

Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri’yi çektikleri kliplerle tanıtıyor Solist Nuri Savruk: “Her bir eserimizde artan trend talebi ile karşılaştık”

Kayseri’de bir araya gelen iş adamlarının 3 yıl önce kurduğu müzik grubu, şarkılarına çektikleri kliplerle Kayseri’yi tanıtıyor.
Çekilen kliplerle Kayseri’yi tanıtmayı amaçlayan grup, daha önce birçok tarihi mekanda klip çekerken son şarkılarında ise Kayseri Kalesi’nde klip çekimi yaptı. Son kliplerinden sonra müzik şirketlerinden teklif alan müzik grubu şarkılarını dijital platformlara taşıdı. Müziklerinin her aşamasının Kayseri’de yapılmış olmasının şehir açısından da bir ilk olduğunu söyleyen grup Solisti Nuri Savruk, “Biz 3 yıldır profesyonel müzik yapıyoruz. Bu 3 yılda 7 single çıkardık ve eserlerin tamamının sözleri ve müzikleri bize ait. Hareket noktamız ortaokul arkadaşlarımla bir araya gelerek başladı. 3 kişiydik ama sonradan 6 kişiye çıkardık enstrüman desteğimizi. İş insanıyız hepimiz, 7 eserimiz var ve her bir eserimize klip çektik. Bunların içerisinde Erciyes’te, Talas’ta olan kliplerimiz var ve en son ‘Dünya Karşımda’ şarkımızda da Kayseri Kalesi’ni fon olarak kullandık. Her bir eserimizde artan bir trend, izlenme oranı dijital ortamlarda satış olarak artan bir taleple karşılaştık. 3 sene içerisinde 10 konser verdik. Bunların içerisinde 5 bin kişilik bir konser verdik. Çok büyüktü, Niğde’de bir konserimiz oldu. Diğer konserlerimiz Kayseri’de oldu. Şöyle düşünüyorum, bizim ilk eserimiz sözü, müziği ve aranjesi yapılan ilk eserdi. Başlangıç noktamız orasıydı. Şehir açısından böyle bir ilk olması çok önemliydi. Daha sonra şehir açısından yine bu tarzda TRT denetimlerini geçen ulusal müzik mecralarında yer bulan eserlere imza attık. Bunları yaparken de şehirde single lansman geceleri ve hayır geceleri düzenledik. Son çektiğimiz klibimizi de Kayseri Kalesi’nde çekerek, bu güne kadar atmaya çalıştığımız adımları perçinledik” dedi.
Uzun vadede çalışmalarının dijital platformlarda yer almasını istediklerini söyleyen Savruk, “İlk etapta biz hobimizi somut hale getirelim derken, geldiğimiz noktada ülkenin en büyük müzik şirketlerinden biriyle, kontrat imzaladık. Bu sözleşmemiz bu şarkıyı kapsasa da, uzun vadede hem eserlerimizin hem de yapmayı düşündüğümüz eserlerin aynı platformda yer alması temenni ediyoruz. Bu aşamada da Prodüktör Selim Öztürk ile birlikte çalışmaya başladık son iki çalışmamızda. Malum içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bizim ve toplumumuz için en çok emek veren insanlar sağlık çalışanlarımız. Onların yanında olduğumuzu ifade edebilmek için, bir konser verme talebimiz oldu. Diğer mülki ve idari amirlerimize de bu konuda yapabileceklerimiz şeyleri ifade ettik. Onlardan bir dönüş bekliyoruz. Kayseri’nin özellikle covid19 mücadelesinde bir dönem içinden çıkmaya başlıyoruz yavaş yavaş ama yaşanılan tatsız durumu da düşünürsek, böyle bir organizasyonla şehrimiz adına olumlu bir hava estirip şehrimizin imajını da toplayabiliriz diye düşünüyoruz. Biz hazırız, sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bağlamış: "Kırmızı et üreticilerinin sesine daha fazla kulak tıkamamak lazım"
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: "Kırmızı et üreticilerinin sesine ...
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı Kayseri Büyüşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Sözümüzde durduk, proje tamamlandı"
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 7 bloktan oluşan ...
Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs ...
Erciyes'e sezonun ilk kar yağışı düştü
YEREL HABERLER Erciyes'e sezonun ilk kar yağışı düştü
Ankaragücü-Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
YEREL HABERLER Ankaragücü-Kayserispor maçını Bahattin Şimşek ...
Kayseri’de özel kurs sahiplerine korona virüs tedbirleri anlatıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Kurallara riayet ettiğimiz takdirde bu yayılımın önüne geçebiliriz” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Maskesiz kesinlikle ders işlenmemesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Kayseri’de özel kurs sahiplerine korona virüs ...
Kayseri'de El-Nusra üyesi Suriyeli 3 kardeşe hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de El-Nusra üyesi Suriyeli 3 kardeşe hapis ...
Erciyes'in zirvesine kar yağdı
YEREL HABERLER Erciyes'in zirvesine kar yağdı
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
YEREL HABERLER Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
El Nusra üyelerine hapis cezası
YEREL HABERLER El Nusra üyelerine hapis cezası
Başkan Çolakbayrakdar: “Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” Kocasinan’dan ulaşım hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Hedeflerimize emin adımlarla ...
Hizmet-İş Sendikası’ndan anlamlı yardım
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası’ndan anlamlı yardım
Talaslı çocukların ilçe turu sürüyor
YEREL HABERLER Talaslı çocukların ilçe turu sürüyor
Melikgazi'de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı
YEREL HABERLER Melikgazi'de panolardaki "80" rakamı merak uyandırdı
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ümit Yılmaz yarışmaya katıldığı Fixy takımı adına ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
YEREL HABERLER AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik ...
Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret
DDY'ye ait haberleşme v enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER DDY'ye ait haberleşme v enerji nakil kablosu çalan 2 ...
Aziz Behich, Kayserispor'da
YEREL HABERLER Aziz Behich, Kayserispor'da
Manuel Fernandes, Kayserispor’da
YEREL HABERLER Manuel Fernandes, Kayserispor’da
Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor
Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Amca çocuklarını araçla kovaladıktan sonra öldüren 3 ...
Kur’an kursları açılış programı Talas İzzet Bayraktar Kur’an Kur’an Kursu’nda yapıldı
YEREL HABERLER Kur’an kursları açılış programı Talas İzzet Bayraktar ...
TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ...
Attamah'a taraftardan stoper tepkisi
YEREL HABERLER Attamah'a taraftardan stoper tepkisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X