Kayseri'de, Macron protesto edildi



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Gönüllü Kültür Kuruluşları, İslam karşıtı açıklamaları ve Hazreti Muhammed'e hakarete destek vermesi nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, öğle namazının ardından Cumhuriyet meydanındaki Bürüngüz Camii önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu, "Son yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan ve diğer bölgelerde etkinlik kurma çabaları başta olmak üzere Avrupa devletlerini rahatsız etti. Önce İslam dininde reform yapılması gerektiğini gündeme getiren Macron, daha sonra Müslümanların Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren dergilerin Fransa´nın yönetim binalarının duvarlarına yansıtılmasını sağladı. Daha sonra başörtüsünün yasaklanması ve Müslümanlara yönelik yeni ayrımcı ve baskı politikalarının uygulanmasını gündeme getirdi. Sözüm ona Avrupa medeniyetinin merkezi olarak lanse edilen, 5 milyon Müslüman nüfusu ülkesinde barındıran Macron'un çağlar ötesinde kalmış din faşizmini hortlatarak rakiplerine üstünlük kurma adına İslam dini, Müslümanlar ve Müslümanların peygamberine yönelik hakaret, baskı ve her türlü saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-28 15:08:52



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