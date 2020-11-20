Melikgazi Belediyesi vezneleri hafta sonu açık

Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemler alan Melikgazi Belediyesi'nin vezneleri, 2122 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak.
Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımız vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemleri alarak haftasonu saat 10.30 ile 17.30 arası hafta içi ise saat 19.30'a kadar veznelerimiz açık. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden 'melikgazi.bel.tr' sitemizdeki ebelediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Borç ödeme işlemlerinde veznelerde yoğunluk yaşanmaması için lütfen ödemelerinizi son güne bırakmayın." dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.