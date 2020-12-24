Kayseri´de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, kendini doğalgaz borusuna asarak intihara kalkışan Erdem T´yi (35), polis memuru ipi keserek kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki 2 katlı evin son katında meydana geldi. Erdem T.´ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdiği evde Erdem T.´yi koridorda doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Polis memuru ipi keserek, Erdem T.´yi bulunduğu yerden indirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Erdem T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Erdem T.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-12-24 00:36:33
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