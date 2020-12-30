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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borsa yönetiminden Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

İHA

Borsa yönetiminden Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası’nın Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi projesine destek verdi. KTB Başkanı Recep Bağlamış, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kayseri Ticaret Borsası’nın şehrin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması adına yaptığı çalışmalar doğrultusunda bölge ve yöre insanının kalkınmasına destek olmak amacıyla Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi’ni şehre kazandırmayı hedeflediği proje de masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç KTB’nin bu projesine destek verdi.
Bu kapsamda Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Yapılan çalışma şehrimiz için önemli bir çalışmadır, bunun farkındayız. İnşallah kalıcı da olur. Her şeyden önce Yozgat Valimiz, yine Sivas Valimiz ve Kayseri Valimiz başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, gerek ticaret, gerek sanayi odası başkanları, il genel meclis başkanlarımıza, Sivas’ımızın, Yozgat’ımızın kıymetli belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Çünkü tek taş duvar olmaz, tek çiçekle bahar gelmez. Bizler ‘biz’ kültürüyle yetiştiğimiz için hiç kimseyi dışında bırakmayı arzu etmeyiz” ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Borsası’nın projesinin şehir için önemli bir çalışma olacağını ifade eden Büyükkılıç, “Sizlerin yaptığı çalışma gerçekten inandırıcı ve kabul görecek bir projeydi. Bizler de şehrimize ait olan konularda elbette ki diğer yönetim kurulu üyelerimiz ile gerekli desteğimizi vermek yakışırdı. Sanayi odamızın başkanı da orada gerekli tavsiyelerde bulundu. Sonuçta inşallah şehrimize ve camiamıza hayırlı olur diyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da ziyarette Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “Ticaret Borsası yönetimi olarak Kayseri Ticaret Borsası’na vermiş olduğunuz destek için teşekküre geldik. Tabii ki şehrimizde büyük önem taşıyan projeleriniz ve çalışmalarınız var. Biz de her zaman istifade ediyoruz. Kayseri Ticaret Borsası’na da pozitif ayrımcılık yapmanız nedeniyle Ticaret Borsamız ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bu katkılarınızı hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.
“KAYSERİ’Yİ HUBUBAT VE ÇEKİRDEK TİCARETİNDE ANADOLU'NUN KALBİ HALİNE GETİRECEĞİZ”
Bağlamış proje ile ilgili verdiği bilgilerde ise şunları söyledi: “Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi üreticiye ürünlerini değer kaybı olmadan pazarlayabileceği kaliteli ürün doğru fiyat politikasına sahip tarafsız ve güvenilir bir ortam oluşturacaktır. Hububatta katma değerli üretim yapan firmaları da bir araya getirerek kümelenmelerini sağlayacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir beşerî ve sosyal sermayesi gelişmiş potansiyellerini değere dönüştürmüş kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini artırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu vizyonuna Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi’nin hayata geçirilmesi ile Kayseri adına katkı sağlanmış olacak. Kayseri’yi hububat ve çekirdek ticaretinde Anadolu'nun Kalbi haline getirerek ilimizin ticari faaliyetlerini geliştirerek ekonomi ve istihdama katkı sağlayacağız.
ÇAĞDAŞ VE MODERN BORSA MERKEZİ PROJESİ’NİN DETAYLARI
Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi 210 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olup ilimizdeki üretici ve tüccarların bir araya geldiği, Elektronik Satış Salonu ve Lisanslı Depoların, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarının, Hububat dükkanlarının ve borsa hizmet binasının da bulunduğu bir merkez olma özelliğini taşıyacak.
Çağdaş ve Modern Borsa Merkezi’nin Kayseri’deki hububat, çekirdek üretici ve tüccarlarına birçok avantajı olmakla birlikte ürünlerini kalite kaybı olmadan Lisanslı Depolarda depolayabilecekler. Ürünlerinin analizlerini teknolojik cihazlarda yaptırabilecekleri Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarı ve gelişmiş sistemler ile dizayn edilmiş elektronik satış salonuna yönlendirilen ürünlerinin ihale usulü ile satışını gerçekleştirebilecekleri elektronik satış salonunun kullanabilecekler. Elektronik ürün senedi alım satım yapabilecekleri ve borsacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği borsa merkezinden faydalanabilecekler.”
Ziyaret sonunda Bağlamış’tan, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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