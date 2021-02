Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Hes Kablo Kayserispor’un anlaşmaya vardığı stoper Nehuen Paz, Kayseri’ye geldi.

Kayserispor, İtalyan ekibi Bologna takımından Nehuen Mario Paz’ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için Bologna ile yapılan görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından Mario Paz saat 20.45’de Kayseri’ye geldi. Nehuen Mario Paz bugün resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkacak. Paz, ikinci devrenin ikinci maçı olan Alanya karşılaşmasında sahada olabilecek.



Mario Paz kimdir?

Profesyonel futbol kariyerine Arjantin'in All Boys takımında başlayan ve ardından Newell's Old Boy takımına transfer olan Nehuen Mario Paz 28 Nisan 1993 doğumlu. 28 yaşına girecek olan 191 cm boyundaki ve 89 kilo ağırlığındaki Tangocu, Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Stoper özelliği olan ve sol ayağını iyi kullanabilen oyuncu All Boys takımında başlayan ve Newell's Old Boy ile devam eden kariyerine kiralık olarak forma giydiği Lanus ile devam etti. Ardından Bologna'ya transfer olan ve futbolculuk kariyerine İtalya'da devam eden Arjantinli oyuncu 2020 yılında Seri B takımlarından Lecce'ye kiralandı. 20202021 sezonunda 7 kez Bologna forması giyen Nehuen Mario Paz, 1 de gol attı.

