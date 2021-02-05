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Avrupa Birliği Başkanı Landrut, KTO’yu ziyaret etti KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “AB’ye üyeliğimiz konusunda daha fazla engel çıkartılması”

İHA

Avrupa Birliği Başkanı Landrut, KTO’yu ziyaret etti KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “AB’ye üyeliğimiz konusunda daha fazla engel çıkartılması”

Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus MeyerLandrut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketiyle ilgili açıklamasını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Diplomatik anlamda birçok çalışma yapılması ve herkesin çaba göstermesi gerekecek” dedi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’da “Artık sudan gerekçelerle AB üyeliğimiz konusunda daha fazla engel çıkartılmamasını arzu etmekteyiz” dedi.

AB Türkiye Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın MeyerLandrut’u, eşi Brigitte Marie Madeleine MeyerLandrut ve AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi Danışmanı Bartosz Przywara, KTO’yu ziyaret ederek, Başkan Ömer Gülsoy ile bir araya geldi. Büyükelçi Landrut ve beraberindekiler ilk olarak Kayseri Ticaret Odasında Avrupa Birliği Kayseri Bilgi Merkezi’ni ziyaret ederek çalışanlardan bilgiler aldı.

Büyükelçi ve beraberindekileri makamında ağırlayan Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası’nın bu yıl 125’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacağının altını çizerek “Kayseri 6 bin yıllık tarihi olan Kadim bir şehirdir. İpek yolunun üzerinde olmasıyla birlikte ticaretin baş şehri olarak biliniyor. Aslında Ticaret Odasını 4 bin 500 yıl önce Kültepe Kaniş kazılarında Bitkarim ile ortaya çıkan bir sivil toplum kuruluşu ile görüyoruz. Bitkarim’e üye olmayanlar o ticaret merkezinde ticaret yapamıyorlardı. “ diye konuştu.

“AB Finansmanından 10 Yılda 8.5 Milyon Avroluk Proje Üretildi”
25 yıldır AB Bilgi Merkezi’nin üyelerinin bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yaptığını ifade eden Başkan Gülsoy, “Evrensel değerler odaklı yüzlerce toplantıya ev sahipliği yaptı. Son 10 yılda AB finansmanından bu çerçevede yaklaşık 8.5 milyon Avroluk proje üretildi.” Dedi.

Başkan Gülsoy, Türkiye'nin 60 yıldır AB'ye tam üyelik için çalışmalar yaptığını, artık Türkiye'nin tam üye olarak AB içinde olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’nin içinde bulunduğu bir AB emin olun bu günden çok daha güçlü, çok daha güvenli olur. Türkiye 83 milyon nüfusu iye AB’nin önemli pazarlarından biri. Bizim insanlarımız, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra AB’nin lokomotifleri Almanya ve Fransa başta bir çok ülkenin gelişmesine, kalkınmasına emekleri ile katkı verdiler. AB’nin içindeki bir Türkiye Avrupa, Asya’nın hatta dünya barışı, ekonomisi ve istikrarına büyük katkı sağlar. Artık sudan gerekçelerle AB üyeliğimiz konusunda daha fazla engel çıkartılmamasını arzu etmekteyiz. AB'siz bir Türkiye, Türkiyesiz bir AB düşünülemez. Ziyaretleriniz ve AB Bilgi Merkezi’mize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyor, ilişkilerimizin gelişimine katkı sağlamasını ümit ediyoruz.”

Büyülelçi Landrut’ta sözlerine Kayseri ilinin ve ekonomisinin ne kadar büyük başarı hikayesi olduğunu anladığını belirterek başladı. MeyerLandrut bu yılın başında AB ve Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açılmasını ümit ettiklerini, önümüzdeki aylarda "pozitif gündemin" daha da somutlaştığını görmeyi dilediklerini söyledi. "Yine de çok çalışmamız gerekecek. Diplomatik anlamda birçok çalışma yapılması gerekecek, herkesin çaba göstermesi gerekecek." diyen MeyerLandrut, şöyle konuştu:
“Geçtiğimiz 2025 yıl içerisinde kaybedilen ilerlemeye baktığımızda eğer bu pozitif gündemi gerçekleştirebilirsek, somutlaştırabilirsek her iki taraf içinde ne kadar büyük bir potansiyel bulunduğunu görmek mümkün. Diplomatik çalışmalar Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda hali hazırda başladı. Fransa ile Türkiye arasındaki görüşmeler de başladı. Aynı zamanda Türkiye'deki hükümet de, sayın cumhurbaşkanı da reform paketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı olumlu karşıladık. Bu paket içerisinde önemli konular yer alıyor. Ekonomik reformlar, yargı reformları, AB eylem planları, aynı zamanda insan hakları eylem planı gibi. Bu, ülkede yapılan çalışmalar açısından çok büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda AB ve aday ülke olarak Türkiye arasındaki ilişkiler açısında da önem taşıyor. Bu bağlamda ne gibi gelişmeler olacak bizler de merak ediyoruz, takip edeceğiz. Umutlu olmak önemli. Kaydedilen adımların somut ve uygulamaya dönük olması gerekiyor ki faydalar hem vatandaşlar hem de ilgili aktörler tarafından görülebilsin."

MeyerLandrut, "Tabii ki bu süreç içinde hayal kırıklıkları, yanılgılar olmuş olabilir, belki sürecin daha hızlı ilerlemesi istenmiş olabilir. Fakat atılacak adımlar yavaş yavaş gerçekleştirilecektir, güven tesis edilerek gerçekleştirilecektir. Şu an yapmaya çalıştığım şey başarılara odaklanmak ve bunları yapı taşı olarak kullanarak, üzerlerine inşa etmek. İş dünyasının temsilcileri olarak siz bunu biliyorsunuz. Adım adım ilerleniyor, bir taşın üzerine başka bir taş konularak ilerleniyor." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Kayseri ziyaretlerinde Sümer Kampüsü’nde faaliyet gösteren Kayseri Model Fabrika’yı da ziyaret etti. Kayseri Serbest Bölge'de beyaz eşya üretimi yapan Simfer fabrikası ile İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde makine üretimi yapan Dener Makinayı gezerek üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Büyükelçi Landrut ve beraberindeki heyet, Kayseri ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ni ziyaret etti. Kayak severlerin akın ettiği Erciyes dağına teleferikle çıkan Büyükelçi Landrut, eşiyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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