Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'nde gece bir evin ahırında yangın çıktı. Ahır sahiplerinin yangını fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ahırının önünde meydana gelmesi nedeniyle sahipleri hayvanlarını ahırdan çıkaramadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, ahırın önünde bulunan kışlık yakacaklar sebebiyle büyüyen yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanların sahibi Ersoy Doğan, “Kapının önünde bulunan yakacaklardan dolayı duman camdan içeri dolmuş ve hayvanlar zehirlenerek telef olmuş. Yangını gördük ama yetişemedik. Yaklaşık 200 bin TL zararımız var. Devletimizden yardım beklemekten başka elimden bir şey gelmiyor” dedi.

Yapılan ilk araştırmalara göre yangının elektriğin kısa devre yapmasından çıktığı tahmin ediliyor.

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