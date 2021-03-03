Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig 23.Hafta Samsun Canik Belediyespor:50 -Bellona Kayseri Basketbol: 119

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekollerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 23.haftasında deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 11950 mağlup etti.
Salon: Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
Hakemler: Ali Şakacı xx, Kerem Yılmaz xx, Nazlı Çişil Güngör xx
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış xx 17, Zeynep Sina Konuksever x, Sila Şimşek x 8, Bilgesu Erduran x 3, Kayra Güler Sağlam x 15, Nazli Çalışkan x 3, Elif Korkut x 4,
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç xxx 24, Melis Gülcan xx 2, Ayşegül Günay Aladağ xx 3, Gülse Uğur xxx 15, Maja Miljkovic xx 22, Kitija Laksa xxx 23, Zeynep Öykü Kalbisağde xx 13, Fatma Dikmen xx 17
Periyotlar
1.Periyot: 1433 (Bellona Kayseri lehine)
2.Periyot: 1126 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 1236 (Bellona Kayseri lehine)
4.Periyot:1020 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 2559 (Bellona Kayseri lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.