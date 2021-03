ERÜ Hastanelerinde aile boyu kalp ameliyatı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında gerçekleştirilen ateroskleroz ameliyatları ile anne, baba ve oğul sağlığına kavuştu.

Bundan 14 yıl önce baba Fevzi Özbek’e ateroskleroz (damar sertliği) tanısı konulmuş ve Kalp Damar Cerrahisi AD. Başkanı Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir tarafından yapılan başarılı kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuşmuştu. Fevzi Özbek’in eşi Nimet Özbek’e de bundan 13 yıl önce aynı rahatsızlık ile hastaneye başvurmuş ve yapılan muayene sonucunda aynı tanı konmuş ve yine Kalp Damar Cerrahisi AD. Başkanı Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir tarafından başarılı bir kalp ameliyatı ile sağlığına kavuşmuştu. Oğulları Hanifi Özbek’in (51) de aynı rahatsızlığının tespit edilmesi ile başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Hastaneler Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir yaptığı açıklamada, “Hastamız Koroner Baypass ameliyatı oldu. Şu an gördüğünüz gibi sağlık durumu iyi. Hanifi’nin bir özelliği var. Yanındaki ebeveynlerini (babası ve annesi) bundan 14 ve 13 yıl önce her ikisi de koroner Baypass ameliyatı oldu. Böylece ailede anne, baba ve oğul koroner Baypass ameliyatı olup, her üçünün de sağlık durumu iyi. Hastamıza Allah şifa versin. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istediğim nokta şu: Aterosikleroz halk arasında damar sertliği denilen rahatsızlık tüm dünyada en önemli en önde gelen ölüm nedenlerinden birisidir. Özellikle şeker hastalığı ve kan yağı yüksekliği gibi metabolik faktörler ile hipertansiyon gibi mekanik nedenlerin önemli olduğu bu hastalıkta aile hikâyesi önemli kolaylaştırıcı nedenler arasında yer almaktadır. En çarpıcı örneklerden bir tanesi Özbek ailesi. Ailelerinde koroner arter hastalığı bulunan kişilerin özellikle kan yağlarını ve tansiyon kontrollerini aksatmadan yaptırmaları ve sağlık kuruluşlarında periyodik kontrolden geçmeleri önemlidir. Bu hem hastalığın ilerlemesine engel olacak, hem de tedavinin erken başlamasında önemli olacaktır. Kalp krizi geçirmeden önce yapılacak müdahalelerin, uzun dönemde sağlığın korumasında son derece etkili olduğunu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hasta Hanifi Özbek, “Prof. Dr. Kutay Taşdemir Bey, bana ameliyat yapılması gerektiğini söylediğinde, kendisinin daha önceki ameliyatlardan anne ve babama yaptığı katkıları bildiğim için tereddüt etmedim. Teşekkür ederim. Ağrım sızım yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Kalp hastanesinde bütün herkes yoğun bakımdan polikliniğe kadar uyum içindeler. Dayanışma içindeler. Aldığım hizmetten çok memnunum. Kendisinde ameliyatımdan dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki hayatında daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Her şey için teşekkür ederim” diye konuştu.

Anne Nimet Özbek ve baba Fevzi Özbek, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde verilen hizmetten çok memnunuz, aile boyu ameliyatımız gerçekleştiren Hocamız Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

