AK Parti'li Özhaseki: Seçim, o gün geldiğinde yapılacak

Yasin DALKILIÇHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Seçimler zamanı gelsin, yapılsın. Belediyelerde ve genel seçimde kaç sene olduğunu herkes biliyor. Her şeyin tarihi belli. Seçim, o gün geldiğinde yapılacak" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de katıldığı açılış töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP'nin erken seçim açıklamalarına değinen AK Parti'li Özhaseki, "Seçimler zamanı gelsin, yapılsın. Belediyelerde ve genel seçimlerde kaç sene olduğunu herkes biliyor. Her şeyin zamanı ve tarihi belli. Seçim, o gün geldiğinde yapılacak. Muhalefetin birdenbire iştahlanma nedeni, pandemide tüm dünya sıkıştı. Türkiye'de haliyle birçok sektörde güzel işler olup büyümesine rağmen bazı sektörlerde daralmışlık var. Küçük esnafımızın işlerinde biraz durağanlık yaşandı. Özellikle 17 günlük kapanma sürecinde bu durum yaşandı. Hizmet sektöründe birtakım daralmalar var. Bu konuları istismar ederek `Acaba bir şey çıkarabilir miyiz?´ derdindeler. Bunun adı çıkarcılık" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE PANDEMİ OLSA ÜLKE HİNDİSTAN'A DÖNERDİ'

AK Parti'li Özhaseki, pandemi döneminde yapılan çalışmalarla ilgili, "Pandemi döneminde sağlık açısından bakıldığında toplu ölümler olmadı. Herkesin tedavisine koşuldu. Bu devlet güzel işler yaptı, 1 kuruş ödemeden tedavi edildi. Geçmiş yıllarda ilaç parası yüzünden insanlar tedavi edilemezdi. Hastanelerde kuyruklar vardı. Allah korusun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde pandemi olsaydı ülke, düşünün ne olurdu? Ülke Hindistan'a dönerdi. Sanayide çarklar döndü. Her ay organize sanayi bölgesinde elektrik tüketim miktarına bakıyoruz. Büyüme rakamlarına bakıldığında dünya ikincisiyiz. Bu ülkede güzel işler oluyor" dedi.

`YALANLARINA DEVAM EDİYOR´

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik sözlerini de eleştiren Özhaseki, "CHP genel başkanı, beni dava etsin, diye altını çize çize söylüyorum; yalanlarına devam ediyor. Bir de meclis başkanımıza 'Şu kadar parayı sen mi aldın?' diyor. Bu ne ahlaksızlıktır? Böyle bir şerefsizlik varsa dünyada kimse kalmasın. Bildiğimiz yok. Böyle bir şey meclis başkanına söylenebilir mi? Aynı yalanı 10 yıl önce benim için de yaptı. Hapishanede yatmış birini `Seni zengin edeceğiz´ sözüyle `Şunları söyle kitap yaz' dediler. Adama para vermeyince `Dolandırıldım´ diyen kişi, kendini CHP önünde yakmaya kalktı. Bunların senaryoları devam ediyor" diye konuştu.

`HER HAFTA KONU MANKENİ BULUYORLAR´

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde de bulunan Özhaseki, "İYİ Parti'de CHP gibi aynı senaryo devam ediyor. Her hafta bir konu mankeni buluyorlar. Kayseri'de ve başka illerde buldukları gibi. Adam `Öldük bittik´ diyor. Ertesi gün lüks, sefa içinde viski içerken resimleri çıkıyor. Son derece lüks araba önünde resmi çıkıyor. Onların üzerinde de bir sıkışmışlık var. Nedir o sıkışmışlık? Kan emici PKK terör örgütü var. Bunun siyasi uzantısı Meclis'te oturuyor. Onlarla beraberler. Bunun hesabını versinler. Veremiyorlar, utanıyorlar. Bir taraftan İstanbul il başkanı ve birçoğu üzerinde FETÖ'cü suçlaması var. `Buna cevap verin´ diyorlar ama veremiyorlar. Cumhurbaşkanı'mıza Netanyahu benzetmesini yapıp, Rize İkizdere´de ortalığı karıştırıp, provokasyonlara devam ediyorlar. Bütün bunları millet görüyor. Biraz sabretsinler. Zaten her seçimde sırtları yerden kalkmıyor. 2 sene sonra aynı akıbet, bu arkadaşları yeniden bekliyor. Sabırlı olsunlar" dedi. DHA-Politika Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST

