Kayseri´de terör örgütü propagandası sanığına 1.5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sosyal medya hesabından PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu A.E. (28), 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Suriye uyruklu A.E.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG/PYD propagandası yaptığı belirlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.E., hakkında,'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.E., hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık A.E., söz konusu paylaşımların propaganda kapsamında olduğunu bilmediğini öne sürerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık A.E.'yi, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-11 20:36:33
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