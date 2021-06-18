Başkan Palancıoğlu Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Kuruluna katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Öz Sağlıkİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Pandemi döneminde özellikle sağlıkçıların etkin rol aldıklarını ve Melikgazi Belediyesi olarak sağlıkçılara her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Genel başkanımız sağlık konusunda detaylı bilgiler verdi. Bende detaylı bilgi sahibi oldum. Sağlık konusunda hem Talas’taki başkanlığımız döneminde hem de şuan Melikgazi’mizde aile sağlık merkezleri konusunda çalışmalarımız ve hizmetlerimiz oldu. Şuanda yapacağımız birçok sağlık tesisimiz var. 2 Temmuz’da hayırseverimiz ve belediyemiz ile yaptığımız bir sağlık tesisimizi hizmete açıyoruz. Şuanda devam eden 5 tane aile sağlık merkezi inşaatımız var. Görev süremiz dolana kadar tüm aile sağlık merkezi ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğümüze destek verdik. Birçok hasta yatağı ve sağlık kabinleri hizmeti verdik. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin son 20 yılda nereden nereye geldiğini çok iyi bilenlerdenim. Özellikle sağlık turizminin artmış olması, sağlık hizmetlerimizin kalitesinin ne kadar arttığının göstergesi. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederim. Pandemi döneminde hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.

200 bin üyeyi temsil eden, Kayseri’de 2.500 üyesi olan Öz Sağlıkİş’in ilk genel kurulunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bizler belediyeler olarak HAKİŞ ve bağlı tüm sendikalarına elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hepimizi ülkemize en iyi şekilde hizmet edenlerden eylesin.” diye konuştu.

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