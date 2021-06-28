Kayseri’nin ilk ve tek ücretsiz Özel Teknik Koleji’ne kayıtlar başladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kayıtların başladığı Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni ziyaret etti. Aklında bilgi, elinde hüner olan gençleri yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Nursaçan, ziyaretinde kayıt için gelen öğrenci ve velilerle görüştü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni ziyaret ederek kayıt dönemine ilişkin Okul Müdürü Durmuş Payas’tan bilgi aldı. Kayıt için gelen öğrenci ve velilerle görüşen Başkan Tahir Nursaçan, öğrencilere “Sen sana sahip olmazsan başka kimse olmaz” anlayışıyla çalışmalarını istedi ve geleceklerinin okudukları okulda olduğunu söyledi.



“AKLINIZDA BİLGİ ELİNİZDE HÜNER OLSUN”

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ni ziyaretinde öğrencilerin yanı sıra velilerle de görüştü. Ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebilecekleri bir okulu Kayseri’ye kazandırdıklarını dile getiren Tahir Nursaçan, kayıt dönemiyle ilgili açıklamasında Kayserililerin okula büyük teveccüh gösterdiklerini belirtti. Kayseri sanayisinin aranan eleman ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Nursaçan, “Aklında bilgi, elinde hüner olan; ailesine, şehrine, devletine faydalı gençler yetiştirmek durumundayız. Ülkelerin gelişmesi tesadüfi olmaz. Gelişmede meslek liseleri önemli görev üstlenebilir. Meslek lisesi memleket meselesi” diye konuştu.



750 ÖĞRENCİNİN KAYDI ALINACAK

Başarı, bilgi, ve çalışma esaslı Özel OSB Teknik Koleji’ne bu yıl yaklaşık 750 öğrencinin kaydının yapılacağını ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, okuldaki toplam öğrenci sayısının 2 bin 850’ye ulaşacağını kaydetti. Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, okulun atölyelerini de gezdi ve kayıt öncesi atölyeleri gören velilerle görüştü.



REHBER ÖĞRETMENLER BİLGİ VERİYOR

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ne kayıt için gelen öğrenci ve velileri rehber öğretmenler karşılıyor. Dört rehber öğretmen öğrencilerle tek tek görüşerek ilgilerini belirliyor ve bölümlerle ilgili tercihlerinde yardımcı oluyor.

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