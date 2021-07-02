Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım brifingi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki mahalle muhtarlarına yönelik düzenlediği görsel brifingle hizmet ve yatırımları anlattı.

Ali Dağı 360 Sosyal Tesisinde muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, belediye tarafından tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra üstü açık gezi otobüsüyle proje ve yatırım alanlarına gezi düzenlenerek yapılan çalışmalar yerinde aktarıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen brifingte Ali Dağı’nda yapılacak füniküler sistem başta olmak üzere, Zincidere’de bulunan eski yetimhanenin yerinde oluşturulacak Geleneksel Yapım Teknikleri Kampüsü, Zincidere Göleti Mesire Alanı, belediye tarafından kırsalda hizmete sunulan araçlar, yeni teknik birimler şantiyesi ve 10 bin metrekare alana sahip fidanlık hakkında yerinde bilgiler verildi. Toplantı öncesi konuşan Başkan Yalçın, Koronavirüs sürecinde dikkat çekerek, bu süreçte Talas olarak iyi bir sınav verdiklerini söyledi. “Hem çalışıyorduk, hem de gözlem yapıyorduk.” şeklinde konuşan Başkan Yalçın; “Biz bu pandemi sürecini hamdolsun güzel geçirdik, güzel atlattık. Elhamdülillah Talas’ta skandal niteliğinde bir olayımız olmadı. Bu çok güzel bir şeydi. Hem çalışıyorduk hem gözlemliyorduk. Biz büyük bir sınavdayız. Ama elhamdülillah bu sınavı kazandığımızı düşünüyorum. Bir noksansız, eksiksiz tamamladığımızı düşünüyorum.” dedi. Hem kırsal mahallelere hem de merkez mahallelere yönelik yerinde çalışmalar yapıldığının altını çizen Başkan Yalçın, şunları söyledi;

“Kırsalın işi ayrı, merkezin işi ayrıdır. Mesela kırsalda tarım hayvancılık konuşulurken merkezde kentsel dönüşüm konuşuyoruz. Kırsalı iyi değerlendiremeyen şehri yönetemez. Onun için her iki tarafı da eşit götürmek lazım. Şuradan şu kadar oy gelir buradan bu kadar oy gelir hesabı yapmak yanlıştır. Bizim öyle bir anlayışımız yok.”

Görsel brifinge katılan muhtarlar da Talas için çok önemli projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Yatırımları değerlendiren Çatakdere Mahalle Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, ‘Mükemmel yatırım projeleri’ ifadeleri ile beğenisini dile getirdi. Karabulut, “Başkanımız Mustafa Yalçın, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bir gezi düzenledi ve bu gezide muhtarlar olarak bize tanıtım yaptı. Mükemmel yatırım projeleri gösterdi. Talasımıza ve kırsal mahallelerimize hayırlı olsun.” dedi. Alaybeyli Mahalle Muhtarı Ender Şahin ve Kamber Mahalle Muhtarı Ömer Navruz da benzer düşünceleri ifade ederek özellikle Zincidere Göleti’nin çok önemli bir mesire alanı olacağını söyledi. Başkan Yalçın’a teşekkür eden Muhtar Şahin, şunları söyledi: “Öncelikle, bütün muhtarlarımız adına Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Zincidere Göleti çok güzel bir mesire alanı olacak. İnşallah bu sene sonunda bitecek, biz de keyifle geleceğiz”

Görüşlerini aktaran Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım da projeleri çok beğendiğini belirterek, özellikle Zincidere’de bulunan eski yetimhane yerine yapılacak olan okul projesi üzerinde durdu. “Bugün tarihi dokunun yeniden kazandırılması ve ekonomik katkı sağlaması için projeler yapıldığını gördük” diyen muhtar Yardım, sözlerini “Başkanımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” şeklinde tamamladı.

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