15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi ‘Türkiye Geçilmez’ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi ‘Türkiye Geçilmez’ dedi

İHA

15 Temmuz'un 5. yıldönümünde Develi ‘Türkiye Geçilmez’ dedi

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yönelik kalkıştığı darbenin Çanakkale ruhuyla geri püskürtülmesinin beşinci senei devriyesinde, Türkiye’nin dört bir tarafı ile birlikte Develi de Cumhuriyet Meydanı’nda “Türkiye Geçilmez” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının 5. yıldönümünü “Türkiye Geçilmez” temasıyla belirlediği ve Cumhuriyet Meydanı’nı aynı ruh ve heyecanla dolduran Develililer yine tek yürek oldu. Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatansever Develi halkının coşkuyla doldurduğu meydandaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Çarşı Cami İmam Hatipleri Fatih Arslan ve Rasul Yalçın’ın Kur’anı Kerim tilavetleriyle devam eden programda daha sonra 15 Temmuz gecesi Develi’de ve Türkiye’de yaşananları anlatan video gösterileri izlendi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 15 Temmuz gecesinde Türkiye’de ve Develi’de yaşanan gelişmeleri bir kez daha hatırlattıktan sonra, “Türk Milleti olarak bizlerin en karakteristik özelliği vatanımız söz konusu olduğunda canımızı seve seve vatanımız ve tüm mukaddesatımız uğruna feda etmektir. Bu Çanakkale ruhunu tekrar şahlandıran 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan için şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Develi Kaymakamı Murat Duru ise 15 Temmuz’un Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz’ların bir daha yaşanmaması için yavrularımızı iman ve çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirmek zorundayız ki hiçbir istismarcının eline koz verilmiş olmasın. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Çarşı Cami görevlilerinin okuduğu kaside, şiir ve Kur’anı Kerim’le anıldı. Son olarak İlçe Müftüsü Emin Patan dua etti.
15 Temmuz anısına 15 Temmuz Milli Birlik Develi kulüpler arasında düzenlenen halat çekme şampiyonasında dereceye giren Develi Spor Kulübü, Develi Erciyes Spor Kulübü, Develi Belediye Spor Kulübü, Devali Spor Kulübü, Seyrani İzcilik Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sporcularına ödüllerini Kaymakam Duru, Cabbar Başkan, İlçe Spor Müdürü Adem Demir ve Halat Çekme İç Anadolu Bölge Başkanı Özben Şimşek verdi. Verenel Derneği Develi Temsilciliğinin geçtiğimiz yıl şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz adına Arakan’da açtıkları su kuyularının anı plaketleri şehitlerin babaları Mahmut Çelik ve Hüseyin Taşöz’e ilçe protokolü tarafından takdim edildi.
Şoförler Odası, Esnaf Kefalet Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının programın başından sonuna kadar ikramda bulunduğu 15 Temmuz “Türkiye Geçilmez” programında son olarak Develili Ozan Yusuf Alper Güllü sahne aldı. Develi’de kahramanlık türkülerini seslendiren Ozan Güllü’ye Develililer de eşlik etti. Program hain darbe teşebbüsünün vatandaşlar tarafından bertaraf edilmesinin en büyük sembollerinden olan selanın yine aynı saatte 00:13’de okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu
Kayserispor 10 kez deplasmana çıkacak
YEREL HABERLER Kayserispor 10 kez deplasmana çıkacak
Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı
YEREL HABERLER Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı
Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram Pancar üreticisine 14 milyon 855 bin TL'lik bayram avansı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den çiftçisine çifte bayram Pancar ...
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri´de açıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri´de açıldı
Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı
Kayseri 15 Temmuz’da tek yürek oldu Kayserililer 15 Temmuz’un 5. yıldönümünde meydanı doldurdu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “15 Temmuz ferasetin ihanete galip geldiği gecedir”
YEREL HABERLER Kayseri 15 Temmuz’da tek yürek oldu Kayserililer 15 ...
Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
Önce bıçakladı sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' dedi Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Bıçaklayan adamın rahat tavırları dikkat çekti
YEREL HABERLER Önce bıçakladı sonra 'diğer sefer seni öldüreceğim' ...
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar: 3 yaralı Kayseri'de içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu
YEREL HABERLER Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar: 3 ...
'Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz’un Analizi' Konulu Çevrimiçi Konferans Düzenlendi
YEREL HABERLER 'Öncesi ve Sonrasıyla 15 Temmuz’un Analizi' Konulu ...
Uyuşturucu kuryesi kadın tutuklandı Kayseri'de yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kuryesi kadın tutuklandı Kayseri'de yolcu ...
Kayseri'de işçilerin minibüsü direğe çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de işçilerin minibüsü direğe çarptı: 5 yaralı
Başkan Palancıoğlu Prof. Dr. Albayrak'ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Prof. Dr. Albayrak'ı tebrik etti
Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri ...
15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz dart turnuvası tamamlandı
'Türkiye Geçilmez' Sergisi açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir"
YEREL HABERLER 'Türkiye Geçilmez' Sergisi açıldı Kayseri Valisi ...
Şehit Aileleri Derneği’nden göreve dönmek isteyen FETÖ’cülere tepki Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: “Göreve dönmek isteyen FETÖ’cüler alay edercesine milletimizi tahrik ediyor” “Kandile Türk Bayrağı’nın dikilmesine az kaldı”
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Derneği’nden göreve dönmek isteyen ...
Başkan Büyükkılıç’tan 4 ilçeye doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan 4 ilçeye doğalgaz müjdesi
Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı Vatandaşlar yaralılara yardım etmek için seferber oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 ...
Başkan Çolakbayrakdar kurban kesim yerinde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar kurban kesim yerinde
Vali Günaydın: “Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak” ERÜ’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Günaydın: “Ülkemiz üzerinde hesabı olanların ...