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Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi açıldı Eskişehir Bağları Bölgesinin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

İHA

Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi açıldı Eskişehir Bağları Bölgesinin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi düzenlenen tören ile açıldı.

Melikgazi Belediyesi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Danışmentgazi Mahallesi’nde hayırsever İmamoğlu ailesiyle birlikte yapımını tamamladığı Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılış programına, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Müftü Vekili Mehmet İzci, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Danışmentgazi Mahallemizde bir ihtiyacı daha gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun bir şekilde Melikgazi ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kayseri'de birçok belediyemiz projelerini hayata geçiriyor. Aslında imkân bulsak her hafta açılış yapacak her hafta temel atacak durumdayız. Cenabı Allah sayısını arttırsın. Ülkemize, ilçemize ve ilimize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Danişmentgazi Mahallemizde güzel bir Kur'an Kursu’nu hayırsever İmamoğlu ailesinin büyük destekleriyle kazandırmış olduk. Eskişehir Bağları bölgesi 100 binin üzerinde nüfusuyla neredeyse bir il gibi. O nedenle de birçok ihtiyacı var, bizde elimizden geldiğince belediye olarak bu hizmetleri, ihtiyaçları karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ana yolları, kaldırımları yenilemiş olduk. Aynı zamanda okul ihtiyacı vardı, arsa sorununu çözdük, şuanda okul inşaatımız başladı. Osmanlı Mahallemize Mehmet Altun Amca ile birlikte bir okul yapıyoruz. Eskişehir Bağları'nın okul sorununu inşallah büyük ölçüde çözmüş olacağız. Melikgazi’nin temel ihtiyaçlarını gidermek üzere güzel bir seferberlik başlattık. Şu anda dile kolay 30 civarında sağlık ocağı, okul, cami ve Kur'an kursu yapıyoruz. 2024'e kadar Melikgazi’de sağlık ocağı, cami, Kur'an kursu ve okul ihtiyacının büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Cenabı Allah ülkemizi de payidar eylesin, önünü açsın. Birlik beraberlik içerisinde ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin. Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Kayserimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Güzel bir Cuma gününde hayırlı bir hizmete daha imza atılıyor. Melikgazi Belediye Başkanımıza, hayırseverimize ve kıymetli ekibine teşekkür ederim. Hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı da Kuran Kursunun hayırlı olmasını dileyerek, bu güzel hizmetin Kayseri’ye ve Melikgazi’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmasına Muharrem Ayını tebrik ederek başlayan Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “yıllar önce burası bomboş tarlalardan oluşuyordu. Buranın alt yapısı, suyu, yolları, okulu, sağlık merkezi gibi ihtiyaçlarını giderdik. Sağolsun şimdi de belediye başkanlarımız işbirliği içinde eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. Burası Kayseri’nin yüz akı bir mahalle oldu. Hayırseverimize çok teşekkür ederiz. Kazanç helal olunca, harcanan yer de helal oluyor. Palancıoğlu başkanımızın eline sağlık, güzel işler başarıyor. Bu yeni merkezin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitim ve kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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