Türkiye'de ilk; ilk yerli ve milli kabak çekirdeği 'Keykubat'ın ilk ürünleri hasat edildi Kayseri Şeker'in yerli tohumundan ilk hasat yapıldı

Türkiye’de ilk olarak Kayseri Şeker ArGe merkezi tarafından üretilen ve 2019 yılında yerli Sertifikalı Kabak Çekirdeği tohumu olarak “Keykubat” ismi ile tescili yapılan kabak çekirdeğinin ekim uygulama tarlasındaki hasat günü Kabak Çekirdeği festivaline dönüştü.



TÜİK verilerine göre Türkiye’de çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ının karşılandığı bölgede Kayseri Şeker’in bu konuda da öncülük ederek Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, bitki çeşitlerinin, ıslahı, bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösterme yetkisini alarak “Keykubat” ve “Kayarge” isimlerini tescil ettirmesi kabak çekirdeği üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen, Türkiye’de yerli ve milli kabak çekirdeği tohumunun ilk olarak deneme ekimlerinin yapıldığı Develi'nin Zile Mahallesi çiftçilerinden Bayram Alay tarlasında hasat İçin düzenlenen Tarla Gününe ilgi yoğun oldu.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, burada yaptığı açıklamada, Şeker ArGe Merkezi’nin çalışmalarının, Kayseri Şeker’in ve çiftçinin geleceği açısından önemine dikkat çekti ve ArGe Merkezimizde yapılan araştırma ve ıslah çalışmalarını çiftçimizin geleceği olarak görüyorum. Biz arge çalışmalarımızı şeker pancarı yanında diğer ürünlerde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülkemizin gerek iklim gerek toprak yapısına uygun tohumlar geliştirmek için bu istikamette ilerlemeye çalışacaklarını belirtti. Başkan Akay; "Türkiye’de bir ilk olan Yerli ve Milli tohumdan elde edilecek verim artışı yanında kalitenin artması sayesinde çiftçilerimizin gelirine de katkı sağlanmış olacağını belirterek Sertifikalı Kabak Çekirdeği tohumumuzun üretiminin çiftçi bazlı uygulamasını yapan Develi’de Bayram Alay kardeşimizin tarlasında hasat İçin düzenlenen Tarla gününe gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum tohumun geliştirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Üretici Bayram Alay da, "Yerli ve milli bir kabak çekirdeğinin Türkiye’de ilk defa ekimini yapan bir çiftçi olmanın gururunu yaşatan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan ve Yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ürün içerisindeki doluluk oranı bakımından beklentilerin üzerinde bir verim elde ettik" ifadelerini kullandı.



Kabak çekirdeği hasadı tarla gününe; Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü İsmail Gedik, Genel Müdür yardımcılarından Hulusi Yüksel, Şeker Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu, Sürdürülebilir Tarım Müdürü Gökhan Yavuz, Kayseri Develi İlçe Tarım Müdürü Hasan Avanoğlu, Tomarza İlçe Tarım Müdürü Ahmet Anıl Bayram, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Develi Taşıyıcılar Kooperatifi Mehmet Demirci, DeveliŞeker Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Türkmen, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Mesut Karabulut, Develi Belediye meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Develi, Yeşilhisar ve Tomarza’dan çiftçiler katıldı



Öte yandan Kayseri Şeker ArGe Merkezi Kabak çekirdeğinde “Keykubat” tohumu yanısıra ve “Kayarge” isimli kabak çekirdeğinin de tescilini yaptırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.