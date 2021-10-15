Kocasinan’ın restore ettiği 2 asırlık Jandarma Konağı gün sayıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Güneşli Mahallesi’ndeki 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, resmi açılışına gün sayıyor. Yeniden jandarma karakolu olarak aslı hürriyetine uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayacak olan tescilli yapının son kontrollerini gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın Tarihi Kentler Birliği tarafından da hem proje hem de uygulama ödülüne layık görüldüğünü vurguladı.

Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı’nın odalarını tek tek inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarını söyledi. Yapının 19.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Güneşli Mahallemizdeki restorasyonunu tamamladığımız jandarma karakolumuz, önümüzdeki günlerde yeniden jandarma karakolu olarak aslı hürriyetine uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayacak. Uzun zamandır bölgeye hizmet veren jandarma karakolu, belli bir süre atıl vaziyette kaldığı için kullanılamamış. Tescilli yapıyı, yeniden restore edip, gün yüzüne çıkararak eski fonksiyonuyla uygun bir şekilde hazır hale getirdik. Güneşli ve çevresindeki kırsal mahallere hizmet verecek olan yapı, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak bir birim olarak hayata geçmiş olacak. Jandarma teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.

İncelemeler sonrası mahallenin bakkalını da ziyaret edip, esnafa hayırlı kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini dinledi.

Bölge sakinleri de Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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