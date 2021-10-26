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KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: “Biz Üreterek Ülkemizi Büyüteceğimize İnanıyoruz” Kayseri Sanayi Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İHA

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: “Biz Üreterek Ülkemizi Büyüteceğimize İnanıyoruz” Kayseri Sanayi Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ekim ayı Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, cari açık ve enflasyon konusunun ülkemizin iki temel sorunu olduğunu belirterek, bu sorunları halletmeden sağlıklı bir ekonomik yapıya ve sürdürülebilir bir büyümeye kavuşmanın mümkün olmadığını söyledi. Kurklardaki aşırı oynaklığın yatırımcıları ve üreticileri endişelendirdiğini ifade eden Özkaya; “Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar öngörülebilirlik ve istikrar ister. Son zamanlarda kurlardaki oynaklık yatırımcılar ve üreticiler için endişe kaynağı olmuştur. Başta enerji fiyatları olmak üzere hammadde fiyatlarındaki öngörülemez yükseliş, lojistik sıkıntısı ve nakliyedeki aşırı artışlar sanayicilerimiz başta olmak üze tüm ilgili sektörlerde maliyet hesabını öngörülemez ve istikrarsız hale getirmiştir” dedi. İnişli çıkışlı fiyat artışlarının firmalarda nakit ihtiyacını ciddi manada artırdığına dikkat çeken Özkaya, “Artan nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nispeten düşen faizlerden yararlanabilmenin bu dönemde çok önemli olduğu kanaatindeyim. Kısa zamanda çözüm üretilmeli, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ivme ve KGF kredileri tekrar hayata geçirilmelidir. Yatırımcının önü tıkanmamalıdır. Pandemi ile nispeten tedarik ve üretimde yakaladığımız avantajı devletimizin de desteği ile sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu dönemde çok etkilenen sektörlerimizi korumalıyız. Biliyoruz ki üretebilen ülkeler geleceğin söz sahibi olan ülkelerdir. Sanayiciler olarak soğukkanlı bir şekilde ani kararlar vermeden bu süreci de atlatacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Eurochambers Genel Kurulunda önümüzdeki dönemde de başkan vekilliği görevini üstlenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek sözlerine başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının gündemdeki sıcaklığını koruduğunu kaydeden Başkan Büyüksimitci, bu karar sonrasında hem uzun vadeli faizlerde hem de döviz kurlarında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, “Sanayiciler olarak her zaman istikrardan yanayız. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de hammadde, lojistik ve emtia fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Zor ve bir o kadarda dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Tabi ki düşük faizli ortamlarda yatırım yapmak daha kolay. Devlet bankaları faizleri düşüreceklerini açıkladılar, özel bankalarda bu karara destek verecek gibi görünüyor. Eximbank’ında bu konuda ihracatçılarımızı desteklemesini bekliyoruz. Biz ülkemizin geleceğine de üretimin gücüne de inanıyoruz. Nasıl pandemi döneminde ülkemizi büyüttüysek, şimdide üreterek büyüteceğimize inanıyoruz” dedi. Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanarak Türkiye tarafından kabul edildiğini hatırlatan Büyüksimitci, yeşil mutabakatın özellikle ihracatçılar adına en önemli konuların başında geldiğini belirterek, bu konuda çok hızlıca aksiyon alınması ve sera gazı salımlarının azaltımı için iddialı bir ulusal stratejinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yeşil Dönüşüm, Yalın Dönüşüm, Dijital Dönüşüm gibi kavramların artık sanayicilerin vazgeçilmezlerimizi arasında olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Eğer biz AB’nin 2030 yılında sera gazını yüzde 50 azaltma, 2050 yılında da karbon ayak izini sıfırlama hedefine imza attıysak, öncelikli sanayi sektöründe olmak üzere hayatımızın her alanında bunu uygulamaya koymalıyız. Eğer bunu başaramazsak, şu anki hesaplamalara göre yıllık 1.8 milyar dolar civarında ilave karbon gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağız” diye konuştu. Bu konuda Kayseri Sanayi Odası Yeşil Dönüşüm Ofisi’nin bir başarıya imza attığını açıklayan Büyüksimitci, “Kayseri Sürdürülebilirlik Elçileri programı kapsamında Odamız Yeşil Dönüşüm Ofisi olarak Life Cycle proje grubunda yer alarak, Sera Gazı Emisyonlarının, Karbon Ayak İzinin ve Su Ayak İzinin ölçülmesine yönelik tasarladıkları Green Pathfinder projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi. Oda olarak verimlilik konusuna da önem verdiklerini açıklayan Büyüksimitci şunları söyledi:
"Odamızda kurduğumuz Verimlilik Koordinasyon Ofisi kapsamında mobilya ve fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde ihalelerimizi tamamladık, bu sektörler için projenin büyük bir kısmı tamamlandı. Makine ve elektrikli ev aletleri sektörleri için ihalelerimiz yakın zamanda açılacak. Diğer taraftan Kayseri Model Fabrika bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda büyük bir memnuniyet söz konusu. Şehir dışından ciddi talepler var. Bu projemize de desteklerinizi bekliyoruz.”
İhracat verilerini de değinen Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre Ağustos ayı ihracatımızın, bir önceki aya göre yüzde 18,6 artışla, 306,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Büyüksimitci, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 47,5 artış yaşanırken, bu artış 2020 yılı ilk sekiz ayına göre 44,4 olarak gerçekleştiğini, Türkiye’nin ihracatının ise geçen yılın ilk sekiz ayına göre 36,9 oranında arttığını belirtti. Ağustos ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını belirterek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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