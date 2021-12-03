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Kayseri´deki `Bitrota´ soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi

DHA

Kayseri´deki `Bitrota´ soruşturmasında dosya İstanbul'a gönderildi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)HATAY ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nın koordinesinde, 'Bitrota´ kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia edenlerin şikayeti üzerine şirket sahibi Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında yürütülen soruşturmada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kentte yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, şirketin merkezinin İstanbul´a taşınması nedeniyle dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderdi. Soruşturma bundan sonra İstanbul'da yürütülecek.
Kayseri´de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında `Bitrota´ adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.
Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri´den İstanbul´a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü. Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı´na giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ile Mücadele Bürosu tarafından Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Hatay ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca koordineli yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilen evlerinde arama yapıldı. Evde bazı materyallere el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar Kayseri'de 2 kişinin savcılığa şikayette bulunduğu belirlendi. Şirket yetkilisi 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
DOSYA İSTANBUL´A GÖNDERİLDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin Kayseri ile ilgili detayında yaptığı çalışmalarını tamamladı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin şirket merkezini İstanbul´a taşıdığı gerekçesiyle, dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderildi. Soruşturma bundan sonra İstanbul´dan yürütülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-12-03 15:38:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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