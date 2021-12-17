Büyükşehir’in “Hasta Yakını Misafirhaneleri” son aşamada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yatarak tedavi gören hasta yakınları için sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakını Misafirhaneleri projesinde son aşamaya geldiğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yapımında sona yaklaşılan 2 ayrı Hasta Yakını Misafirhanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, tesisin çevre düzenlemesi sonrası hizmete hazır olacağını belirtti. 5 yıldızlı otel konforunda bir misafirhane yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemizde yatarak tedavi gören hasta yakını vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla başlattığımız sosyal tesisimizin inşası tamamlandı. Tesisimizin çevre düzenini de tamamladıktan sonra vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Hasta Yakını Misafirhanesi’nin vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacağını vurgulayarak, şunları aktardı:

“Hem kişisel bakım ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem de yeme içme ihtiyacını karşılayabilecekleri ve rahatça dinlenebilecekleri olanakları ile tesisimiz, hasta yakınlarımıza hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sokak ortalarında, arabaların içerisinde yatmaktan kurtulacağı güzel bir hizmet ortamı olmuş olacak. Hasta Yakını Misafirhanesi ve yanında yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi, spor salonları ile burası bir sosyal yaşam merkezine dönüşmüş oluyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

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