Hacılar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

İHA

Hacılar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı, vakıf bünyesinde burs alan başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Hacılar Keklik Tepesi'nde düzenlenen ödül törenine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Abidin Özkaya, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, "1971 Feyyaz Mercan tarafından kuruldu ve ilk olarak 1987 yılında 10 öğrenciye burs verilmeye başlandı. 1999 yılında Hüseyin Gürdoğan Dernek Başkanlığına seçilmişti. Hüseyin Gürdoğan başkan ve Ahmet Herdem başkan yardımcısı olarak 17 yıl beraber görev yapmışlardır. 2012 yılında derneğimizin tüzel kişiliği vakfa dönüşmüştür. 2016 yılında Ahmet Herdem Dernek Başkanlığına seçilmiş ve 7 yıldır Hacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın başkanlığını yürütmektedir. 20212022 bütçemiz yaklaşık 3 milyon 500 bin TL, 952 öğrenciye burs veriliyor. 545 öğrenci şehir dışında öğrenim görmektedir. 402 öğrenci şehir içinde öğrenim görmektedir. 545 öğrenciye verilen burs miktarı 500 TL, 402 öğrenciye verilen burs miktarı 450 TL'dir. Okudukları bölüme göre ücret farklılıkları vardır. Toplamda 952 öğrenciye 7 aylık burs verilmektedir. Aylık 402,420 TL yıllık 2 milyon 816 bin 940 TL'dir. Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı'ndan burs almak için gerekli şartlar; yönetim kurulumuzun belirlemiş olduğu bursa başvurma şartları; anne ve babasından birinin ya da ikisinin Hacılarlı olması, lisans öğrencisi olması, devlet üniversitesinde okuması, özel üniversite yüzde 100 burslu olması, gelir düzeyinin orta düzey ve altında olması. Yönetim kurulunun burs başvurularını incelemesi ve şartlar uygun olması durumunda öğrenciye burs bağlanır. Burslarımız öğrenim görme süresine kadar devam eder. Sınıf tekrarı ya da okul döneminin uzaması halinde burs iptal olur. Daha önceki yıllarda Hacılar'daki ihtiyaç sahiplerine öğrencilere burslarının yanında nakdi ve ayni yardımlar da yapılmaktaydı ama ama son 7 yıldır vakfımız tamamen eğitimöğretim için öğrenci burslarına yönelmiştir" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, “İnşallah okullarınız biter ve bittikten sonrada bu güzel faaliyetlere ve bu güzel vatana hizmet etmek için bu bayrağı bir gün sizler alacaksınız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de asla ne ilçemizi ne ilimizi ne de vatanımızı unutmayacağınıza eminim ama özellikle bu vakfı hiç unutmayın ve hep sahip çıkın. Sizlerde büyüklerimizin yaptığı gibi bu vakfa destek olun ki bu vakıfta 51 yıl önce kurulduğu gibi 51 yıl sonrada içinizden biri burada konuşsun. Başarılarınız daim olsun. Bu nöbet bizden sizlere geçecek” dedi.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, “Hacılar’ımızın güzel hasletlerinden bir tanesini bugün burada idrak ediyoruz. vakfımızın ortak aldığı kararla bir farkındalık oluşturmak için başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Verilen ödülün bana göre maddi bir önemi yok ama bana göre manevi değerinin büyük olduğuna inanıyorum. Arkanızdan gelen öğrencilerimizin de teşvik edilmesi açısından böyle bir törenin düzenlenmesini anlamlı buluyorum. Dünyamız artık sanayi devrimi yaşıyor. Bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Bunların her birini destekleyen bir tek unsur var, bu da eğitimdir. Bizde bu eğitimi daha nitelikli ve kaliteli hale getirmek için başarılı öğrencilerimizi teşvik edelim dedik" diye konuştu.
Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere 4 bin TL ile 15 bin TL arasındaki ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de hırsızlık operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de hırsızlık operasyonu
Kanala uçtukları otomobili bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Kanala uçtukları otomobili bırakıp kaçtılar
KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den, Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den, Kayseri OSB Başkanı ...
Pazarda haftanın zam şampiyonu ‘salatalık’ oldu Pazarcı Furkan Mağara: “Salatalık daha önce 8-10 TL arasındaydı”
YEREL HABERLER Pazarda haftanın zam şampiyonu ‘salatalık’ ...
Suriye’ye yardım taşıyan 3 tır uğurlandı
YEREL HABERLER Suriye’ye yardım taşıyan 3 tır uğurlandı
Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak
YEREL HABERLER Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak
Talas personeline trafik eğitimi
YEREL HABERLER Talas personeline trafik eğitimi
32 dilenci suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 32 dilenci suçüstü yakalandı
Başkan Büyükkılıç’a Tomarza Belediye Başkanı Şahin’den pankartlı teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’a Tomarza Belediye Başkanı ...
Mustafa Pektemek antrenmanlara başladı
YEREL HABERLER Mustafa Pektemek antrenmanlara başladı
Teknofest başvurularına ilgi devam ediyor
YEREL HABERLER Teknofest başvurularına ilgi devam ediyor
Başkan Çolakbayrakdar: “Ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Ziyaretlerimizle de gönül ...
Başkan Öztürk’ten engelli vatandaş kandil sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk’ten engelli vatandaş kandil sürprizi
Başkan Büyükkılıç: “Sahabiye’de 3. uygulama etabında metruk binalar yıkılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Sahabiye’de 3. uygulama etabında ...
Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası’na hazır
YEREL HABERLER Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası’na ...
ERÜ Rektörü Çalış, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edip, fuara davet etti
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edip, ...
Kayserispor, Hatayspor maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Hatayspor maçına hazır
Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi
YEREL HABERLER Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi
Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 şüpheliye işlem yaptı
YEREL HABERLER Jandarma 1 ayda 144 olaya müdahale etti, 188 ...
Her şey hastaya ulaşmak için Tomarza’da ekipler yaşlı hastaya ulaşmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Her şey hastaya ulaşmak için Tomarza’da ekipler yaşlı ...
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi Kayseri'de il merkezinden uzak diye görevlendirildikleri ilçedeki okullarına gelmeyen öğretmenler, öğrencileri mağdur etti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi Kayseri'de ...
Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar
YEREL HABERLER Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle ...
Müstakil ev cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Müstakil ev cayır cayır yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.