Başkan Özdoğan: “Tarıma desteğimiz artarak devam edecek”

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahalleleri ile Gelbula mevkiinde devam eden yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, “Bölgede tarımla uğraşan vatandaşlarımıza destek amaçlı yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahalleleri ile Gelbula mevkiinde yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen ve bölgede tarımla uğraşan birçok ailenin olduğunu belirten Başkan Özdoğan, ekiplere kolaylık diledi. Özdoğan, “Tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bizim bu bölgedeki tarımla uğraşan çiftçilerimize desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Başkan Özdoğan, “Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerimizin tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize katkı vermek amacıyla öncelikle ekim yaptıkları alanların yollarını düzenlemek, daha rahat gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla ekiplerimiz program dâhilinde çalışma yaparak yol genişletme çalışması yapmaktadır. Bununla birlikte bu alanda ekinlerin su ile kavuşması ve sulu tarımla ilgili çalışmaları rahatlıkla yapabilmeleri için Büyükşehir belediyemizin desteği ile elektrik hatlarının bu alana gelmesi için yapılan çalışmalarımız sonuçlandı. Bu anlamda Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerindeki vatandaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz olduğunun bir kez daha altını çizerek bölgedeki tarımla uğraşan çiftçilere desteklerinin artarak devam edeceğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, daha sonra Gelbula mevkiinde yapılan yol genişletme çalışmalarını inceledi. Özdoğan ayrıca vatandaşlarla da bir süre görüştü.

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