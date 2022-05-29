'Kapan' uygulaması ile hırsızlık olaylarında ciddi düşüş kaydedildi Kayseri Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amiri Ekrem Dönmez: "Proje doğrultusunda 24 saat kesintisiz olarak çalışmalarımız genişletildi"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin ’Kapan' uygulaması sayesinde hırsızlık olaylarında ciddi düşüş yaşandı.

’Kapan' uygulamasının hırsızlıkla mücadelede başarıyı artırdığını ifade eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amiri Komiser Ekrem Dönmez, "Malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, suç işleyenlerin yakalanması, hırsızlığa konu eşyaların ele geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çerçevede şüpheli şahısların mekanı haline gelen metruk binalar, suça konu malzemelerin satılabileceği hurdacı olarak faaliyet gösteren iş yerleri yine suça konu malzemelerin naklinde kullanılan motosikletler ile açık ve kapalı kasa araçlar üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda ’Kapan' uygulaması adı altında bir proje planlanmış, bu proje doğrultusunda 24 saat kesintisiz olarak ilimiz giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktaları da dahil edilerek çalışmalarımız genişletilmiş, Kapan uygulaması ile hırsızlıkla mücadelede başarının arttığı gözlemlenmiştir" dedi.

Metruk bina uygulamalarının da devam ettiğini aktaran Komiser Dönmez, "Ekiplerimizin suça karıştığı tespit edilen şüpheli şahısların son yıllarda metruk binaları mekan olarak kullandıkları tespit edilmesi üzerine

ilimizde kullanılmayan terk edilmiş 450 metruk yapı ekiplerimizce tespit edilmiştir. Tespiti yapılan bu yapılar 24 saat süresince kesintisiz olarak denetlenmekte ve kontrol edilmektedir. Bu denetlemelerde hırsızlık şüphelisi şahıslar yakalanmış, suça konu malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde yapılan metruk bina denetiminde piyasa değeri 1,5 milyon olan elektronik malzemeler bulunmuştur" ifadelerini kullandı.



Denetimlerde 66 işyeri faaliyetten men edildi

Hurdacılara yönelik denetimlerde 281 işyerinin denetlendiğini kaydeden Dönmez, "İlimizde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik çalışmalar, TCK 165. madde çerçevesinde ’suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi’ suçundan adli işlemler yapılmaktadır. Bu çerçevede 202122 yıllarında hurdacılara yönelik yapılan denetimlerde 281 işyeri denetlenmiş, 214 işyerine ruhsat bulunmamaktan, sigortasız işçi çalıştırmaktan, gider pusulası düzenlememek gibi konulardan idari işlem yapılmış olup, ayrıca 66 işyeri faaliyetten menedilmiştir" diye konuştu.

Araç ve motosiklet uygulamalarında da çalıntı araçların ele geçirildiğini sözlerine ekleyen Dönmez, "İlimizde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili hırsızlığa konu suç eşyalarının bir yerden başka bir yere nakledilmesi konusu göz önünde bulundurulduğunda şüpheli şahıslar ve araçların incelenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasında 202122 yıllarında 26 şüpheli araç ve motosiklet uygulaması icra edilmiş, bu denetimlerde 6 çalıntı oto ile 14 motosiklet trafikten men edilmiştir" dedi.



185 bin şahıs, 72 bin oto sorgulandı

Suçüstü hırsızlık olayları ile ilgili de Dönmez, "İlimiz genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliklerimiz, çarşı mahalle bekçilerimiz ve ilimiz giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarımızın da katılımı ile 24 saat kesintisiz olarak suç işlenmesini önlemek ve hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahısları yakalamak amacıyla uygulamalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 104 hırsızlık olayına suçüstü müdahale edilmiş ve hırsızlık şüphelisi 178 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca 185 bin şahıs ve 72 bin oto sorgusu yapılmış, bu sorgulama sonucunda haklarında hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan 860 şahıs yakalanmıştır. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği olarak hırsızlık suçundan bin 900 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Ayrıca ikamet, depo, metruk binalarda yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı bisiklet, elektronik eşya, ziynet eşyaları ve para ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Hırsızlık suçunu önleyici tedbirler hakkında vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Komiser Ekrem Dönmez şunları söyledi:

"İlimiz genelinde hırsızlık suçunu önlemek amacıyla devriye hizmetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın gece ve gündüz fark etmeksizin gördükleri şüpheli şahısları 112’ye ihbar etmelerini bekliyoruz. Bizim aldığımız polisiye tedbirler dışında, bu mücadelenin topyekun bir mücadele olduğu, vatandaşın katılımının başarıyı artıracağı, mağduriyetlerin önlenebileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımız evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerini sağlam, demir parmaklıklı kapılarda çift kilit bulundurmalı, geceleri kapı arkalarına emniyet zinciri takmalı, evi geceleri kısa süreli terk edeceği zaman bir lambayı yanık bırakmalı, apartman giriş kapıları dışarıdan aydınlatılmalıdır. Sokak lambalarının yanık vaziyette olması sağlanmalıdır. Apartman sakinleri, yönetici ve özellikle kapıcının apartmana giren çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları gerekir. Değerli eşyalarını yanlarına alarak ayrılmalarını, alışverişe gittiklerinde çantalarını ve cep telefonlarını bebek arabası veya pazar arabasına koymamalarını. Hırsızlar eve girdiklerinde ilk önce yatak odalarını karıştırırlar. Kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklayınız. İşyerlerinin kapılarına kilit takılması ve camlarının kepenk ve demir parmaklık ile muhafaza altına alınmasına dikkat edilmelidir. İşyerlerinin güvenlik kamerası ve alarm sistemleri ile donatılması faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

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