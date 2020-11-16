Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı malzemleri nelerdir? Soruları merak konusu oldu. Peki tadı damaklarda kalacak Kayseri mantısı nasıl yapılır? İşte Kayseri mantısı tarifi...
MALZEMELER
- 4 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
İÇİ İÇİN;
- 250 g yağsız kıyma
- 1 adet soğan
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
SOSU VE ÜZERİ İÇİN;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
- 250 g yoğurt
- 1 diş sarımsak
- Tuz
YAPILIŞI
- Unu ve tuzu derin bir kasede karıştırdıktan sonra yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Yavaş yavaş su ekleyerek ele yapışmayan sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamuru top yaptıktan sonra üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dk kadar dinlendirin.
- Bu arada soğanı minik minik kıyın. Kıyma, soğan, karabiber ve damak zevkinize göre tuzu iyice karıştırın.
- Hamuru 4 parçaya bölün ve bir parçasını alıp unlayarak merdane yardımı ile bıçak sırtı kalınlığında açın. Hamuru 1'er cm'lik kareler halinde kesin.
- Hamurların içlerine kırmızı mercimek tanesi büyüklüğünde kıyma koyup uçlarından birleştirerek kapatın. Ardından kapattığınız mantıları unladığınız bir tepsiye koyun.
- Tüm topları bu şekilde açın, kesin, doldurun ve kapatın. Bir tencerede 5-6 bardak suyu az tuz ilavesiyle harlı ateşte kaynatın.
- Mantıları kaynayan suyun içine atıp karıştırın (mantıların soğuğuyla kaynaması kesilecek). Su tekrar kaynamaya başladığında altını kısıp orta hararetli ateşte mantılar suyun üzerine çıkana kadar pişirin.
- Tüm mantıların pişmesine yakın bir sos tenceresinde tereyağını kızdırın ve salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından kavrulan salçayı mantılara ekleyip karıştırdıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp ateşten alın.
- Sarımsakları ezip yoğurda ekleyin ve az tuz ilavesi ile karıştırın,
Mantınızı tabaklara aldıktan sonra üzerlerine sarımsaklı yoğurt gezdirip istediğiniz baharatlarla süsleyerek servis yapabilirsiniz.
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