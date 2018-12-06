Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince " FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik Kayseri, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'da operasyon düzenlendi.

37 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre operasyonda gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki zanlılardan 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen diğer illerin emniyet birimlerine teslim edildi.

FİRARİ 2 ZANLI ARANIYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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