AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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