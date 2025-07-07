Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Birimi sağlıklı zayıflama için yol haritası çiziyor

Hastane bünyesinde 3 yıl önce kurulan obezite biriminde dahiliye, diyetisyen ve psikoloji uzmanları hastaları birlikte takip ediyor.

Bugüne kadar 7 bin hastanın takip edildiği birimde amaç hızlı değil yavaş ve sağlıklı kilo verilmesini sağlamak.

İç Hastalıkları Uzmanı Banu Açmaz, obezitenin hem dünyada hem de Türkiye'de görülme sıklığı gün geçtikçe artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu, Sağlık Bakanlığının da bununla mücadele için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Obezite biriminde hastalara multidisipliner bir yaklaşımla müdahale ettiklerini anlatan Açmaz, yeme bozukluklarının büyük bir kısmının altında psikolojik nedenlerin yattığını, bu aşamada psikoterapinin çok faydasını gördüklerini belirtti.

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Bu yaklaşımın önemine dikkati çeken Açmaz, "Psikoloğumuzla, yeme bozuklukları üzerine çalışıyoruz. Diyetisyenlerimiz hastalarımız her geldiğinde boy ve kilo ölçümlerini yaparak hedeflerini kontrol ediyor. Hastalarımıza ilişkin yaptığımız istatistiksel değerlendirmede hipertansiyon, diyabet gibi metabolik hastalıklara çok sık rastlıyoruz. Sağlıklı kilo vermelerinin ardından da bunlarda düzelme görüyoruz" diye konuştu.