Kayseri yağlaması tarifi ve yapılışı: Kayseri yağlaması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kayseri Yağlaması, Kayseri mutfağının sevilen ve geleneksel yemeklerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat yerleştirilip, kıyma ve soğanla hazırlanan lezzetli bir iç harcıyla doldurulmasıyla yapılan bu yemek, hem doyurucu hem de oldukça lezzetlidir. Fırında pişirilerek yapılan Kayseri Yağlaması, üzerine yoğurt ve tereyağı gezdirilerek sıcak servis edilir.
Yufkaların gevrek dokusu ile iç harcın baharatlı ve zengin tadı birleşerek ortaya çıkan bu yemek, hem evlerde hem de restoranlarda sıklıkla tercih edilir. Kayseri Yağlaması, Kayseri'nin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yansıtan ve yöresel lezzetlerin bir araya geldiği harika bir örnektir. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır?
KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Kayseri Yağlaması, zengin ve doyurucu bir yemek olduğu için yanında hafif ve ferahlatıcı yiyecekler tercih edilerek dengelenebilir. Bu yemeğin yanında en yaygın olarak yoğurt sunulur, çünkü yoğurt, yağlamanın zengin ve baharatlı tadını dengeleyerek yemeği daha hafif hale getirir. Ayrıca, ince doğranmış soğanlı, domatesli ve naneli bir salata, hem lezzet hem de tazelik katarak ideal bir eşlikçi olabilir
Yanında ayran, şalgam veya başka bir soğuk içecek de tercih edilebilir, çünkü bu içecekler, yemeğin baharatlı ve yağlı yapısını dengeler ve mideyi rahatlatır. Fırınlanmış veya közlenmiş sebzeler gibi hafif garnitürler de yemeyi tamamlar ve öğünü daha sağlıklı bir hale getirir. Kayseri Yağlaması, Kayseri’nin meşhur bir yemeği olup, ince yufka, kıyma ve yoğurtla yapılan nefis bir yemektir.
Kayseri yağlaması malzemeleri:
Hamur için:
İç harcı için:
Sosu için:
Kayseri yağlaması yapımı:
Kayseri yağlaması, misafirlerinizi etkileyecek lezzetli bir yemektir. Üzerine yoğurt ve tereyağı eklenmesi, yemeğin daha da zenginleşmesini sağlar. İçerdiği malzemeler nedeniyle oldukça doyurucu ve kalorili bir yemektir. Bir porsiyon Kayseri Yağlaması (yaklaşık 1 dilim) ortalama 300-400 kalori arasında değişmektedir, bu miktar kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Yufka, kıyma, yağ ve yoğurt gibi besin öğeleri, bu yemeğin kalori içeriğini artıran başlıca faktörlerdir. Yufkanın ince olması, toplam kalori miktarını bir nebze azaltabilirken, kıyma ve tereyağı gibi yağlı malzemeler kalori miktarını yükseltir. Yanında yoğurt ile tüketildiğinde, yemeğin protein ve kalsiyum içeriği de artar. Ancak bu tür zengin ve kalorili yemekleri dengeli bir diyet içinde ara sıra tüketmek, genel sağlığı olumsuz etkilemeden lezzetin tadını çıkarmayı sağlar.
KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI PÜF NOKTALARI
Kayseri Yağlaması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Öncelikle, hamurun kıvamı çok önemlidir; hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde etmek, yufkaların ince açılmasını sağlar. Yufkaların ince açılması, yağlamanın lezzetini artıran bir faktördür, bu nedenle oklavayı kullanırken çok ince açmaya özen gösterin. Ayrıca, iç harcın lezzetini artırmak için kıymayı suyunu salıp çekene kadar kavurun ve baharatları tam ölçüsünde kullanın. Soğanların iyice kavrulması, harcın tatlarını birbirine yedirecektir.
Yağlamaları, yufkaları pişirirken dikkatlice kat kat yerleştirin, her bir katın üzerine yeterli miktarda harç koyarak fazla boşluk kalmamasını sağlayın. Fırında pişirecekseniz, yağlamaların kurumasını engellemek için üzerini folyoyla kapatabilir, son 10 dakika açarak üst kısmının kızarmasını sağlayabilirsiniz. Piştikten sonra üzerine tereyağı gezdirmek ve yanında yoğurt sunmak, yemeğin hem görselliğini hem de lezzetini artırır.