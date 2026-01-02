Habertürk
        Kayseri'de 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri’de 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:53 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:53
        270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda bir kişinin kiraladığı evlerde makinelerle dolum yaptığı sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisi alan polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda E.K.'yi (35) gözaltına alan polis, evlerde yapılan aramalarda ise 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 523 bin 600 adet makaron, 24 bin boş sigara paketi, 270 paket kaçak sigara ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

