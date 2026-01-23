Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri’de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

        Kayseri’de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

        Kayseri'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 21:12 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte ‘genel ahlakın korunması’ ile ‘fuhuşa aracılık’ ve ‘yer temini sağlayan’ kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 3 ay süren takip sonucu belirlenen 8 adrese, 96 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6’sı erkek, 2’si kadın 8 şüpheli yakalandı. Mağdur edilen toplam 19 kadın tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardın adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece ‘Fuhuşa teşvik’, ‘Aracılık veya zorlama’ suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın 2026'da ilk yavrusu aksis geyiği

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılının ilk yavrusu dünyaya geldi. Parkın hassas türlerinden olan aksis (benekli) geyiğin yavrusu, 11 Ocak günü doğdu. Parkta görevli Hakan Savurdan, "Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması sebebiyle bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi. (DHA)    

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası