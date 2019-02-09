Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor’da oynayan Cuma Uluçay, Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Kenan Demirel yönetimindeki kargo TIR'ı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor’da oynayan Cuma Uluçay'ın arkadaşı Merve K. kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan futbolcu Uluçay ise, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

1987 doğumlu olan ve Kayseri amatör futbol camiasında son derece sevilen bir isim olan Cuma Uluçay'ın bugün Adana'da düzenlenecek olan MHP'nin 50. yıl kutlamasına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Cuma Uluçay ve Merve K'nın cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verilecek.