Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Ziya Erdal, 61. dakikada Mustapha Yatabare ve 83. dakikada Fayçal Fajr kaydetti. Kayserispor'un tek golü 52. dakikada Wilfried Kanga'dan gelirken, 75. dakikada Cristian Sapunaru kırmızı kart gördü. Öte yandan Sivasspor'da Yasin Öztekin'in 90+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi. Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlılar, 7 puana yükselirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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