Kayserispor 3 puan hesabında

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kümede kalma hesapları yapan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son oynadığı Gaziantep FK maçını 1-0 kaybeden Kayserispor, taraftarın desteği ile Hatayspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, galibiyet için hazırlandıklarını söyleyerek, "Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Cuma mesaisi kolay olmayacak ama maç sonunda 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak hedefindeyiz" dedi.