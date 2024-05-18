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        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: "Taraftarımızın desteği ile kazanacağız"

        Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Konyaspor'u konik edecek Kayserispor galip gelmek istiyor. Kulüp basın Sözcüsü Samet Koç "zorlu bir maç olacak ama taraftarımızın desteği ile kazanan biz olacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:15
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        "Taraftarımızın desteği ile kazanacağız"
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        Kayserispor Basın sözcüsü Samet Koç; Konyaspor'u mağlup ederek kümede kalmayı garantilemek istediklerini söyledi. Taraftarın desteği ile galip geleceklerine inandıklarını ifade eden Koç; "Düşme hattının 4 puan üzerindeyiz. Konyaspor maçı bizim için final maçı. Bu maçı kazanıp tamamen rahat bir nefes almak istiyoruz. Konyaspor maçında en büyük motivasyon kaynaklarından birisi kesinlikle taraftarımız olacak. Bu yüzden taraftarımızdan tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Tek yürek olalım ve takımımıza destek vererek galibiyete ulaşalım" dedi.

        Kayserispor ile Konyaspor arasındaki maç 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç saat 19:00'da başlayacak.

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