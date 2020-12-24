Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Önce kendimizi eleştirmemiz lazım

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası konuşan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "İlk yarının sonunda kazandığımız penaltı gri bir penaltıydı. Kimilerine göre penaltı, kimilerine göre değil. Hakem bunun etkisinde kalarak ikinci yarı farklı çıktı. Ama burada hakemden önce kendimizi eleştirmemiz lazım. İstediğimiz futbolu sahaya yansıttığımızı düşünmüyorum. Hakemin bazı kararları var ama hakemden önce bizim oynadığımız futbolun hakemin önüne geçmesi gerekiyor. Her hafta hakemleri konuşarak bir yere varamayız. Çok ciddi hatalar var. Net pozisyonlar bulduk, karşı karşıya kalsak gol olacak, ama atamadık. Burada önce kendimizi eleştireceğiz. Hocamızla konuşacağız. Nasıl hareket edilir hocamızla birlikte karar verilir. Hakemleri daha sonra eleştireceğiz" diye konuştu.