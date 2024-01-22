Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik

Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor´a sahasında 1-0´lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin kötü bir şey olduğunu söyleyen Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Maçı almayı çok istiyorduk. Bizim de tanımlayamayacağımız bazı olaylar oluyor. Bir performans düşüklüğümüz var. Bu tür sonuçlar almayı istemiyoruz. Teknik heyet de çok çalışıyor. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorduk ama olmadı. Önümüzde çok maç var. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Puanları da bu oyuncularla aldık. Kötü sonuç herkesin moralini bozuyor. Böyle olsun istemezdik. Artık yapacak bir şey yok. İstanbulspor´u tebrik ediyoruz. Artık önümüze bakacağız" dedi.