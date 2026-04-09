Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor. Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertliler 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Kayserispor 16. sırada düşme potasında bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma kıyasıya çekişmeye sahne olacak. Kritik deplasmanda puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkarken, ev sahibi Kayserispor ise taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor.
KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor- Fenerbahçe maçı 11 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE, KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Öte yandan sakatlığını bulunan İsmail Yüksek takımla beraber çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye gidecek.