        Haberler Bilgi Spor Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 29. hafta

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor. Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertliler 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Kayserispor 16. sırada düşme potasında bulunuyor. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 09.04.2026 - 17:34 Güncelleme:
        1

        Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma kıyasıya çekişmeye sahne olacak. Kritik deplasmanda puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkarken, ev sahibi Kayserispor ise taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Peki, Kayserispor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte müsabakanın detayları

        2

        KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Kayserispor- Fenerbahçe maçı 11 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        3

        KAYSERİSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE, KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

        Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        5

        Öte yandan sakatlığını bulunan İsmail Yüksek takımla beraber çalışmalara başladı.

        Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye gidecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?