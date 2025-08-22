Habertürk
        Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon çıktığı ilk iki maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligdeki ilk maçı ertelenen Kayserispor ise ikinci maçında Başakşehir ile berabere kaldı. 1 puanı bulunan Kayserispor 9. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 22.08.2025 - 10:45 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:45
        Süper Lig'de Gaziantep ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlüp eden Galatasaray, 3. haftada Kayserispor'a konuk olacak. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Kayseri deplasmanından galip ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın başlama tarihi ve yayıncı kuruluşu ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Kayserispor- Galatasaray maçına dair detaylar...

        KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Kayserispor- Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü 21.30'da oynanacak.

        KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper

