Süper Lig'de Gaziantep ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlüp eden Galatasaray, 3. haftada Kayserispor'a konuk olacak. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Kayseri deplasmanından galip ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın başlama tarihi ve yayıncı kuruluşu ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Kayserispor- Galatasaray maçına dair detaylar...