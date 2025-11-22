Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılara üç puanı getiren golleri Maxim (pen.) ve Bayo (2) kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olan Gaziantep FK, rakibini 3-0'lık net skorla mağlup etti.
Kırmızı-siyahlılar, 39'da Maxim (pen.) ile 43 ve 64'te Bayo'nun golleriyle üç puana uzandı.
Ligde üç maç sonra kazanan Burak Yılmaz'ın ekibi, puanını 22'ye yükseltip maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.
Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 9 puanla 16. sırada kaldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, (Dk. 58 Mane) Furkan Soyalp,( Dk. 76 Nurettin Korkmaz) Bennasser, (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek) Mendes,(Dk. 58 Tuci) Benes, Cardoso, Onugkha
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez (Dk. 76 Sorescu) , Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, (Dk. 81 Nizet) Kozlowski, (Dk. 81 Boateng) Maxim, Bayo (Dk. 76 Yusuf Karhan Kabadayı)
Goller: Dk. 39 Maxim (Penaltıdan), Dk. 43 ve Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 51 Opoku (Zecorner Kayserispor) Dk. 59 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)