Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor'un 9 maçlık serisi sona erdi - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'un 9 maçlık serisi sona erdi

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında konuk ettiği son şampiyon Galatasaray'a 4-0 mağlup olmasının ardından iç sahadaki 9 maçlık yenilmemezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 15:01 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'un 9 maçlık serisi sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, geçen sezon takımın başına getirilen ve ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Sergej Jakirovic yönetiminde iç sahada yakaladığı 9 maçlık yenilmemezlik serisini son şampiyon Galatasaray karşısında koruyamadı.

        Beşiktaş maçının ertelenmesinin ardından 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Galatasaray’ı konuk eden ancak Eren Elmalı (2), Osimhen ile Sane’nin gollerine engel olamayarak sahadan mağlup ayrılan İç Anadolu temsilcisi, 2024-2025 sezonunda 11 Ocak’ta oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Samsunspor maçının ardından seyircisi önünde çıktığı 9 iç saha maçında da mağlubiyet yüzü görmemişti. Kayserispor, bu süreçte çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"