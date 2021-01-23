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HaberlerGündem3. SayfaKaza değil cinayetmiş! Bacanak tutuklandı! - Haberler
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Kayıtlara `kaza´ geçen olayda 'bacanak' cinayet iddiasıyla tutuklandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde 1,5 yıl önce şarampole devrilip evin duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden, yapılan otopside başına mermi isabet ettiği tespit edilen Osman Öztürk'ün (37) bacanağı Murat Altuntaş, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kaza değil cinayetmiş! Bacanak tutuklandı! - Haberler
Kaza değil cinayetmiş! Bacanak tutuklandı
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DHA

Olay, 15 Ağustos 2019'da, Tonya ilçesi Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan cipteki Öztürk'ün bacanağı Bayram (46) ile akrabaları Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Osman Öztürk

OTOPSİDE BAŞINDA MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporları da detaylıca incelendi.

ÖNCE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine önceki gün gözaltına alınan Öztürk'ün bacanağı Bayram Altuntaş, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık serbest bırakılma kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Altuntaş'ın tutuklanması yönünde karar verdi.

Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Altuntaş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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