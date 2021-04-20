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HaberlerGündem3. SayfaDj arkadaşını kazayla öldürmüştü! Böyle savunma görülmedi... - Son Dakika Haberler
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Kazayla DJ arkadaşını öldüren sanıktan ilginç savunma

Kocaeli'nde DJ'lik yapan arkadaşı Levent Bat'ı silahla oynadığı sırada öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İbrahim Öngel, hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmadaki savunmasında, "Yıllardır dostluk yaptığım bir kardeşimi kaybettim. Levent yaşasaydı buraya gelip 'Ben kardeşimin cezaevinde yatmasını istemiyorum olay kaza ile oldu' derdi" dedi

Dj arkadaşını kazayla öldürmüştü! Böyle savunma görülmedi... - Son Dakika Haberler
Kaza kurşunu iddiasında ilginç savunma!
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DHA

Geçen yıl 21 Haziran günü meydana gelen olayda iddiaya göre İbrahim Öngel tabanca ile oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu Levent Bat´ı vurdu. Levent Bat hayatını kaybederken, İbrahim Öngel tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. İbrahim Öngel savunmasında, "Levent o sırada biriyle mesajlaşıyordu, ben Levent´e göre sağ çaprazda oturuyordum. Silahla oyun oynuyordum, Levent bu sırada beni 'Oyun oynama' diyerek uyardı. Levent´in sağ elinde telefon vardı. Sol elini bana doğru uzatarak silahı indir şeklinde hareket yaptı. Ben de tam o esnada silahı indirdim. Bu sırada silah patladı. 'Kardeşim İbo' diyerek bir iki kez bana seslendi. Sonra sırt üstü düştü." dedi.

Hayatını kaybeden Levent Bat

"KEŞKE SİLAH BENİM KAFAMDA OYNARKEN PATLASAYDI"

Daha sonra ambulansın geç geleceğini düşünerek T.S. ile birlikte Levent Bat'ı hastaneye götürdüklerini anlatan İbrahim Öngel, "Hastaneye vardığımızda yardım istedik. Sedyeyle birlikte polis geldi. Ben de olayları anlattım. Bugüne kadar Levent ile herhangi bir problemim olmadı. Olay kaza sonucu oldu. Keşke silah benim kafamda oynarken patlasaydı, ama bunlar yaşanmasaydı. Yıllardır dostluk yaptığım bir kardeşimi kaybettim. Kaza ile de olsa sonuçtan ben sorumluyum" diye konuştu.

İbrahim Öngel savunmasına şöyle devam etti:

"Hayatımda her şey tersine döndü. Levent ile birlikte benim de hayatım son buldu. Keşke o öleceğine ben ölseydim. Kaderimiz böyleymiş. En başından beri doğruları söyledim. Levent ile birlikte benim de hayatım son buldu. Çalıştığı yerlere gidip onunla zaman geçirmişimdir. Levent yaşasaydı buraya gelip 'Ben kardeşimin cezaevinde yatmasını istemiyorum olay kaza ile oldu' derdi."

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık olay anını anlattığı sırada öldürülen Levent Bat'ın babası Nedim Bat fenalaşınca salondan dışarı çıkarıldı. Daha sonra tanıklar dinlenirken, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla, İbrahim Öngel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi.

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