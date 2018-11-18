Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 16 Kasım'da, ders çıkışı evine gitmek üzere yolda yürümeye başladı. Kocapınar'a, Dumlupınar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken, otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kocapınar'a, ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. DHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocapınar'ın ertesi gün beyin ölümü gerçekleşti.



Vasiyeti üzerine böbrekleri ve karaciğeri ailesi tarafından bağışlanan Aslıhan Kocapınar için bugün öğle vakti memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadalı Hacı Mehmet Fuad Akkuş Camii'ndeki cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Aslıhan'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Esra Nur ile kardeşi Lamia Nur Kocapınar, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenazede Aslıhan'ın ablası ve kardeşi, yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Esra Nur Kocapınar, sık sık kardeşinin üzerinde buket olan tabutu başına gidip, gözyaşı döktü. Cenazede güçlü durmaya çalışan baba Okan Kocapınar, taziyeleri kabul etti. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Kuşadası Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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