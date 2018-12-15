Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT),perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı.

Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. 24 saat kesintisiz çalışan TCDD ekipleri, Marşandiz istasyonundaki enkazı 2 günde kaldırdı. Raylarda meydana gelen hasar da sabah saatlerinde tamamen onarıldı. Ekiplerin, elektrik sistemindeki arızayı onarma çalışmaları ise devam ediyor. Banliyö seferlerinin akşam saatlerinde başlatılması bekleniyor.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin birkaç gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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